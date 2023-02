Pioggia e venti di burrasca: parte della Sicilia resta in allerta rossa e con le scuole chiuse

Il Medicane a partire da domani sera allenterà la morsa sulla Sicilia orientale, ma per la giornata di domani il Dipartimento della Protezione Civile regionale ha emesso un ulteriore avviso di condizioni meteorologiche avverse e in particolar modo un'allerta rossa, che fa seguito alla condizione della giornata odierna. Da Messina a Siracusa, passando per Ragusa, Enna e Caltanissetta, dalla serata di ieri, questa parte dell'isola è stata ed è ancora flagellata dal maltempo con strade allagate, in particolare nei Comuni della fascia ionica dove il mare ha "scavalcato" litorali e muretti, con alberi abbattuti dalle forti raffiche di vento e con neve caduta in zone di montagna ma anche a livelli più bassi.

Il minimo depressionario, posizionato sul Mediterraneo centrale, che sta interessando l’Italia meridionale con precipitazioni sparse e intensa ventilazione, spiegano i metereologi, tenderà a risalire di latitudine in direzione della Sicilia per arrivare nella notte a lambire le coste sud-orientali dell’isola, determinando una ulteriore intensificazione della fenomenologia, in particolar modo della ventilazione orientale sulle estreme regioni meridionali, specie sui settori ionici.

L’avviso di allerta prevede dalla tarda serata di oggi, giovedì 9 febbraio, il persistere di venti da forti a burrasca dai quadranti orientali su Calabria e Sicilia, con possibili raffiche di burrasca forte su Calabria meridionale e Sicilia sud-orientale, fino a tempesta su quest’ultima. Previste forti mareggiate lungo le coste esposte. E quindi sulla base dei fenomeni previsti e in atto è stata valutata per la giornata di domani, venerdì 10 febbraio, allerta rossa sul settore meridionale della Sicilia. Valutata inoltre allerta arancione nell’area centrale della Sicilia e allerta gialla sul settore meridionale della Calabria e sul restante territorio della Sicilia.

E in virtù del secondo giorno di allerta rossa, anche domani a Catania, su disposizione del Commissario Straordinario Piero Mattei, le scuole di ogni ordine e grado resteranno chiuse. Tutti gli altri Comuni del Catanese, ma anche delle altre province interessate a questa ondata di maltempo, adotteranno sicuramente, così come hanno fatto per oggi, il medesimo provvedimento di chiusura.

