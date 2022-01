Più di 120mila prodotti, tra giocattoli e trucchi, sequestrati: erano senza marchio CE

Nei giorni scorsi i finanzieri del Gruppo di Termini Imerese (Palermo) hanno sequestrato in un negozio 124.161 prodotti, tra cui catene luminose, decorazioni, prodotti per il trucco e giocattoli. La merce posta in vendita e risultata priva delle indicazioni minime previste dalla normativa sull'etichettatura e sulla sicurezza dei prodotti, riguardanti le informazioni circa il luogo d’origine, il produttore/importatore, le istruzioni, le precauzioni e la destinazione d’uso. Il materiale elettrico e i giocattoli non riportavano la marcatura CE che conferisce al prodotto il diritto alla commercializzazione e all’utilizzazione nel territorio comunitario, attestandone la conformità agli standard di sicurezza imposti dall’Unione Europea. Oltre al sequestro amministrativo della merce, per il negoziante sono scattate le sanzioni amministrative.





