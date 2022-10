Poliziotti aggrediti e circondati durante un corteo funebre a Librino: c'è un altro indagato

La Polizia di Stato ha denunciato ha Catania un 34enne, ritenuto responsabile dei tafferugli verificatisi lo scorso 5 ottobre, in viale Nitta, in occasione dei funerali di uno di due giovani deceduti per un incidente stradale il 27 settembre. In quella circostanza gli agenti della Polizia di Stato furono circondati da centinaia di persone e aggrediti da un gruppo, di cui avrebbero fatto parte delle persone denunciate per oltraggio, resistenza, minacce gravi e lesioni personali a pubblico ufficiale, danneggiamento di due autovetture della Polizia di Stato, porto abusivo di oggetti atti a offendere, istigazione a disobbedire alle leggi e invasione di edifici. Nei confronti del trentaquattrenne il questore ha emesso altresì un avviso orale.

Nei giorni successivi ai fatti, durante controlli nel viale Nitta, Villaggio Sant'Agata e viale Kennedy è stato arrestato anche un 44enne per evasione dai domiciliari e per false dichiarazioni, e denunciati un 50enne e un 61enne, rispettivamente, per evasione dagli arresti domiciliari e per inosservanza dell’affidamento in prova ai servizi sociali. Infine, un uomo, già denunciato in passato per maltrattamenti in famiglia, è stato nuovamente denunciato per lo stesso reato e per minacce aggravate. All’individuo sono stati sequestrati due coltelli a serramanico, uno dei quali sarebbe stato utilizzato per minacciare l’ex coniuge.

