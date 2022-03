Ponte Corleone, i residenti dirigono il traffico

L'apertura del bypass di via Villagrazia, su viale Regione direzione Trapani, ha alleggerito parecchio il traffico in zona Oreto. Purtroppo, però, la mancanza di rispetto della segnaletica stradale da parte di alcuni automobilisti e la totale assenza di controlli ha generato il caos». Lo dice il capogruppo della Lega al Consiglio comunale di Palermo, Igor Gelarda.

«Mancano le pattuglie della Polizia municipale - aggiunge - che possano evitare che gli automobilisti si immettano su viale Regione, imboccando la corsia opposta e andando a creare ancora di più un tappo. Nonostante in un secondo momento sia stato inserito pure un cordolo, i residenti della zona restano prigionieri e non riescono a percorrere la strada in direzione opposta. Ho richiesto più volte la permanenza di una pattuglia della Polizia municipale almeno negli orari di punta, ma ciò è accaduto molto raramente. E allora l’altro giorno presi dalla disperazione, alcuni residenti della zona si sono improvvisati agenti della Polizia Municipale per regolare il traffico e impedire di restare bloccati».

«La bretella è utilissima, ma va controllata. Per questa ragione- conclude - ho chiesto al Comune Di Palermo di intervenire per regolamentare con un presidio più costante questo importante svincolo per la città. Che diventerà ancora più utile per i palermitani allorquando verrà tolto l’imbuto che al momento si trova all’imbocco del Ponte Corleone».



