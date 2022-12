Ponte sullo Stretto, il crollo in serie Amazon Prime indigna la Lega

Il Ponte sullo Stretto, ancora inesistente nella realtà, crolla invece in una serie tv di Amazon Prime e la Lega si indigna. Per il leader Matteo Salvini si tratta di "uno stereotipo di pessimo gusto sull’Italia". Il ministro delle Infrastrutture aggiunge: «Crolla perché la costruzione era stata affidata ai clan. Non possiamo più accogliere in silenzio insulti e offese al nostro paese».

Anche Nino Minardo, presidente della Commissione Difesa della Camera dei Deputati, afferma: «Sul Ponte sullo Stretto sarebbe stato meglio un documentario che un fantasioso crollo pieno di pregiudizi. Ma non dispero che Amazon Prime voglia rifarsi raccontando tra un pò di tempo la realizzazione di questa importante opera».

La serie in cui avviene il fantomatico crollo è “The bad guy', una storia di mafia che vede protagonisti su Amazon Original, gli attori Claudia Pandolfi e Luigi Lo Cascio. I primi tre episodi sono già disponibili in streaming su Prime Video mentre i seguenti tre saranno disponibili dal 15 dicembre. La serie è stata diretta da Giuseppe G. Stasi e Giancarlo Fontana e ideata e scritta da Ludovica Rampoldi, Davide Serino e Giuseppe G. Stasi.

