Positiva al Covid vìola isolamento: trovata vicino ad un pub

Una donna di 47 anni è stata denunciata a Palermo perché non ha rispettato la quarantena: è stata trovata in strada nei pressi di un pub affollato, mentre doveva rimanere a casa in isolamento essendo positiva al Covid.

I carabinieri della Compagnia Piazza Verdi, insieme a personale del Nas e della Polizia Municipale, hanno eseguito inoltre un servizio di controllo del territorio per il rispetto della normativa di contenimento del Covid e di sicurezza alimentare: l’obiettivo è stato il quartiere della Vucciria, per il fenomeno della "movida selvaggia". Un 55enne, titolare di un’attività di ristorazione, è stato denunciato in stato di libertà per aver occupato abusivamente il suolo pubblico con tavolini e sedie. Gli sono state inoltre contestate svariate violazioni amministrative in materia di sicurezza alimentare, per cui le sanzioni elevate ammontano complessivamente a oltre 1500 euro. Nel corso del servizio, sono stati sottoposti a controllo 5 esercizi commerciali.

