Positivi vìolano quarantena a Catania per andare a fare i tamponi: denunciati

Cinque persone risultate positive al Covid-19 sono state denunciate dai carabinieri del Nas di Catania perché hanno violato la quarantena e il 31 dicembre scorso sono andate nell’ex ospedale Ascoli Tomaselli per sottoporsi anticipatamente ad un tampone. Sono state sorprese mentre in auto attendevano il proprio turno tra gli utenti che erano in attesa di essere sottoporsi al tampone perché convocati dall’Asp. Tutte e cinque sono state invitate a tornare a casa per evitare possibili contagi.



Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA