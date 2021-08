Assegnato il porto di Pozzallo per l'Ocean Viking con 549 persone a bordo

Sbarcheranno domani a Pozzallo i 549 migranti che da diversi giorni si trovano a bordo della Ocean Viking, la nave della ong Sos Mediterranee, dopo esser stati salvati in diverse operazioni di soccorso davanti alla Libia. Lo ha reso noto la stessa organizzazione con un tweet sottolineando che dopo aver ottenuto dalle autorità italiane l’assegnazione, la Ocean Viking arriverà in porto domani.

«Sollievo per i 549 sopravvissuti, domani sbarcheremo a Pozzallo - scrive Sos Mediterranee - Troppo spesso, negli ultimi 3 anni, le persone salvate in mare hanno dovuto aspettare giorni prima di sbarcare, a discapito della loro salute mentale e fisica».

