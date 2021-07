Previsioni: settimana rovente in Sicilia

iLMeteo.it comunica le previsioni del tempo sull'Italia per i prossimi giorni. In Sicilia è prevista una settimana bollente con temperature in rialzo. Ecco le previsioni al Sud.

MERCOLEDI 28 LUGLIO: Clima rovente e cielo che si presenterà praticamente sereno su tutte le regioni. Le temperature massime potranno superare i 40°C in Puglia, in Calabria e in Sicilia.

GIOVEDI 29 LUGLIO: La giornata trascorrerà ancora una volta con il sole che splenderà in un cielo che si presenterà praticamente sereno su tutte le regioni. Clima molto caldo, a tratti rovente.

VENERDI 30 LUGLIO: La giornata trascorrerà ancora una volta con un ampio soleggiamento, infatti il sole brillerà indisturbato in un cielo che si presenterà prevalentemente sereno. Clima rovente.

