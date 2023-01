Prima lo picchia e poi tenta di schiacciarlo con l'auto: 29enne arrestato a Sortino per tentato omicidio

In apparenza sembrava un danneggiamento a un bar, dove durante la notte, davanti all’ingresso, era avvenuta un’aggressione ai danni di un giovane più volte colpito con bastoni, calci e pugni da due uomini. Ma i carabinieri di Sortino e dello squadrone eliportato «Cacciatori» di Sigonella hanno eseguito un’ordinanza cautelare nei confronti di Andrea Zappulla, 29 anni, di Sortino accusato di tentato omicidio aggravato.

Grazie ai filmati di videosorveglianza i carabinieri sono riusciti a ricostruire l’accaduto. I militari hanno identificato la vittima e gli aggressori che dopo le percosse hanno investito con la loro vettura la vittima, rimasta incastrata, per qualche istante, tra il veicolo e la saracinesca del bar. Per una seconda volta l’auto si è diretta contro la vittima che, nonostante le ferite, è riuscita a spostarsi evitando l’impatto con il mezzo che è finito contro la saracinesca del bar, danneggiandola. Nonostante la vittima non abbia inteso sporgere denuncia, i Carabinieri hanno inoltrato una dettagliata informativa alla Procura di Siracusa. Così il gip del Tribunale aretuseo ha emesso una misura cautelare in carcere nei confronti del principale aggressore, un pregiudicato 29enne di Sortino, mentre il suo complice risponderà delle accuse a suo carico in stato di libertà.

