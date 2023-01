Prima “ora d'aria” per Matteo Messina Denaro: in carcere il boss si mostra sorridente con tutti

All’interno del penitenziario di massima sicurezza de L’Aquila, Matteo Messina Denaro ha già fatto la sua prima ora d’aria, si è organizzato la cella ed è

molto attivo, mostrandosi sempre sorridente con il personale che incrocia nel carcere, secondo quanto trapela da indiscrezioni che aggiungono: «il suo sarebbe un comportamento anomalo rispetto a come si comportano di solito i detenuti al 41 bis». A quanto si apprende da fonti informate, le sedute di

chemioterapia potrebbero essere disposte in massima sicurezza in una struttura all’esterno del carcere.

Matteo Messina Denaro non ha ancora visto né sentito l’avvocato Lorenza Guttadauro, la cui nomina fino a ieri pomeriggio non era stata ancora formalizzata. E' stato proprio il capomafia di Castelvetrano ad indicare Guttadauro, che è anche sua nipote, come legale di fiducia. La penalista è figlia della sorella del boss, Rosalia, e di Filippo Guttadauro.





