Priolo, incendio alla Lukoil: feriti due operai

Incendio all’interno dell’impianto 100 della Lukoil di Priolo. Due i feriti. Si tratta di lavoratori della Ro.Da., un’azienda metalmeccanica. "La salute e la sicurezza delle persone devono essere una priorità assoluta per tutti: istituzioni, sindacati, Prefettura, imprese. FISMIC Confsal Siracusa è una delle organizzazioni rappresentative all’interno della zona industriale e anche noi siamo pronti a manifestare contro la mancata applicazione dei protocolli di sicurezza". Afferma il segretario generale della FISMIC Confsal Siracusa, Marco Faranda.

Pubblicità

"Questo ennesimo incidente - aggiunge Faranda - dimostra purtroppo che non avevamo torto quando nei giorni scorsi denunciavamo la mancata osservazione dei protocolli per garantire l’incolumità degli operai. Sia chiaro a tutti che la sicurezza è prioritaria rispetto alla produttività perché la salute delle persone viene prima di ogni cosa. Torniamo inoltre a rivolgerci ancora una volta al Prefetto del quale conosciamo la sensibilità: attendiamo a oggi la convocazione della task force che coinvolga istituzioni, imprese e sindacati. Non possiamo perdere altro tempo, bisogna mettersi immediatamente attorno a un tavolo e far partire le verifiche del rispetto dei protocolli di sicurezza all’interno della zona industriale".

Fiom, Fim Cisl e Uilm hanno proclamato nella giornata di domani lo sciopero dei lavoratori metalmeccanici.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA