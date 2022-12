Processo Hostage, Turi Licciardello è stato scarcerato

Salvatore Licciardello, conosciuto come “Turi Chianca”, è tornato in libertà. L’esponente storico dei Mazzei di Lineri, frazione di Misterbianco, è stato scarcerato dalla prima sezione del Tribunale di Catania, che ha accolto l’istanza degli avvocati Francesco Marchese e Fabio Presenti e ha revocato la misura cautelare degli arresti in un istituto di detenzione. A sostegno della richiesta sulla base di tre punti: l’inattualità delle esigenze cautelari visto che il provvedimento risale al 2019, il comportamento processuale e le condizioni di salute dell’imputato.

Licciardello è stato arrestato nel blitz Hostage dal quale emerse come erano tornati operativi vecchie guardie del clan dei Carcagnusi della cellula di Lineri, collegata a quella del traforo (via Belfiore) a San Cristofori. Turi Chianca sta affrontando il processo frutto dei quella indagine con l'accusa di associazione mafiosa ma senza alcun ruolo direttivo. E per lui il pm ha Andrea Bonomo ha chiesto 3 anni in continuazione ad altre sentenze al termine della requisitoria. I due difensori «sono fiduciosi dell'esito processuale che potrebbe essere anche un'assoluzione».

Il collegio, presieduto da Alessandro Ricciardolo, visto anche il parere favorevole del magistrato, ha ritenuto che a «carico» dell'esponente dei Mazzei «permangono i gravi indizi di colpevolezza», ma sono «cessate invece le esigenze cautelari in ragione dell’evoluzione del procedimento, del tempo trascorso dai fatti in contestazione, unitamente alle condizioni di salute dell’imputato». Per il Tribunale, in considerazione delle patologie di cui è affetto assieme alle altre valutazioni sulle esigenze cautelari, ha escluso - ad oggi - «l’attuale e concreta pericolosità sociale» dell’imputato.

Salvatore Licciardello da ieri, quindi, è un uomo libero.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA