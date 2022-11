Il clan Mazzaglia colpito e affondato: durissime condanne in appello

Cosa nostra riceve un’altra stangata. È terminato con una raffica di condanne - tra riforme e conferme -il processo d’appello del processo frutto dell’inchiesta Overtrade. Imputato principale, condannato a 22 anni in continuazione con altre sentenze, è il boss della cellula di Mascalucia Salvatore Mazzaglia, detto “nino ’u calcagnu”, che da qualche settimana è tornato ai domiciliari per motivi di salute. Dalla sua precedente scarcerazione i carabinieri hanno documentato le estorsioni e la rete di spaccio creata anche con il figlio Giovanni e altri rampolli della mafia etnea.

A rappresentare l’accusa i pg Iole Boscarino e Angelo Busacca che nonostante parziali confessioni non hanno fatto sconti nella requisitoria.

Ecco la pene inflitte dalla Corte d’Appello di Catania: Antonino Sebastiano Battaglia 8 anni e 6 mesi (conferma primo grado), Mirko Pompeo Casesa 8 anni 10 mesi e 20 giorni, Salvatore Castorina 3 anni, 6 mesi e 20 giorni e 16 mila euro di multa, Francesco Codispoto 8 anni 10 mesi 20 giorni e 40 mila euro di multa (conferma), Fabio De Simone 7 anni e 13 giorni e 22.822 mila euro di multa (reato riqualificato), Maurizio De Simone 8 anni 10 mesi 20 giorni e 40 mila euro di multa (conferma), Davide Fatuzzo 2 anni e 5 mila euro, Michele Angelo Fichera 4 anni e 8 mesi e 20 mila euro di multa, Mariano Giarrusso 2 anni e 2 mesi di reclusione e 4 mila euro di multa, Giuseppe Lombardo 8 anni 10 mesi 20 giorni e 40 mila euro di multa (conferma), Victor Andrea Junior Mangano 6 anni e 2 mesi e 18 mila euro, Marco Marsala, Giovanni Mazzaglia 5 anni e 10 mesi e 18 mila euro di multa, Salvatore Mazzaglia 22 anni (continuazione con altre sentenze), Pietro Modaffari 6 anni e 10 mesi e 44mila euro di multa, Davide Musumeci un anno e 8 mesi e 6 mila euro, Elena Nicosia 4 anni e 6 mesi e 18 mila euro di multa, Carmelo Russo 6 anni e 8 mesi e 30 mila euro di multa (conferma), Salvatore Sambataro 4 anni e 6 mesi e 27 mila euro di multa (conferma), Vincenzo Sapia 8 anni 10 mesi 20 giorni e 40 mila euro di multa (conferma), Davide Lorenzo Sebastiano Scavo 2 anni 4 mesi e 8 mila euro di multa (conferma), Antonino Scuderi 2 anni e 6 mesi e 10 mila euro di multa, Sebastiano Orazio Tucci 2 anni 11 mesi e 6 mesi e 10 mila euro, Antonino Vacante 2 anni e 5 mila euro, Rosario Zagame 9 anni, 3 mesi e 10 giorni e 34.666 mila euro di multa, e Silvestro Zingale 4 anni e 6 mesi e 27 mila euro di multa (conferma). Assoluzioni per alcuni capi di imputazione per Mangano, Mazzaglia Senior e Junior, Nicosia e Casesa. Le motivazioni arriveranno tra 60 giorni. L’epilogo di questo processo non è certo arrivato: ancora c’è il capitolo Cassazione.

