Processo Tricolore, le condanne in Appello ai clan che usavano le bandiere per delimitare le piazze di spaccio: tutti i nomi

Alla fine le parziali ammissioni di alcuni imputati hanno avuto un peso nella decisione finale della Corrte d’Appello per chiudere il secondo step del processo Tricolore. Sono state infatti riconosciute le attenuanti sulla riforma di alcune pene. L’inchiesta da cui scaturisce il procedimento, rappresentato dal pg Angelo Busacca, è quella che ha fatto chiudere bottega alle piazze di spaccio a San Berillo nuovo dei Cappello-Bonaccorsi e dei Cursoti-Milanesi.

I due clan per delimitare i confini delle zone di smercio in corso Indipendenza hanno issato delle bandiere: americana per i Cappello, della squadra del Milan per i Cursoti. Un modo per trovare una pax criminale che avrebbe dovuto allontanare gli investigatori.

Pubblicità

Confermata la condanna a 20 anni di Cristian Lo Monaco, considerato il capo piazza. Così come è stata confermata l’assoluzione di Concetto Bonaccorsi, difeso da Salvo Leotta che non nasconde la soddisfazione.



Ecco la sentenza: Roberto Pietro Bua, Gianluca Caruso, Germain Saverio D'Orta, Massimo Gulisano, Giuseppe Licciardelllo, Edoardo Perciabosco, Rosario Zito sette anni e due mesi di reclusione ciascuno (riconosciute le attenuanti), Gianluca Sciuto 7 anni e 4 mesi, Salvatore D'Ambra 8 anni e 30 mila euro di reclusione, Orazio Fuselli 14 anni, 10 mesi, 20 giorni, Biagio Andrea Giuffrida, 4 anni, 2 mesi (riconosciute attenuanti), Samuel Linguanti 10 anni, Damiano Pergolizzi 3 anni, 2 mesi e 12 mila euro di multa, Giuseppe Pitarà 7 anni e 6 mesi (riconosciute attenuanti), Antonio Piterà 11 anni (continuazione con altre sentenze), Gabriele Giuseppe Piterà 14 anni e 8 mesi, Matteo Piterà 7 anni e 6 mesi (riconosciute attenuanti), Alessandro Russo 6 anni e 9 mesi (riconosciute attenuanti), Marco Andrea Santagati 4 anni, 10 mesi e 22.400 euro di multa (continuazione tra reati e altra sentenza), Mario Sicali 8 anni (continuazione tra reati e altra sentenza), Alfio Siriano 7 anni e 2 mesi, Gaetano Spampinato 10 anni, Salvatore Strazzanti 4 anni, 8 mesi e 22 mila euro di multa.

Per approfondire: Catania, gestivano piazze dello spaccio: tutti gli arrestati

Conferma le pene di primo grado per Maria Barbara Gangemi 4 anni e 8 mesi , Sebastiano Guardo 4 anni e 8 mesi, Giuseppe La Placa 20 anni, Lorenzo Cristian Monaco 20 anni, Iulian Marian Pintile 8 anni, Giuseppe Ruscica 20 anni, Giovanni Ivan Sangiorgio 8 anni, Alessandro Scalia 4 anni e 8 mesi, Pio Giuseppe Scardaci 16 anni e 8 mesi, Giordano Scuto 2 anni, Ivan Torrisi 8 anni. Confermate le assoluzioni di Concetto Bonaccorsi e Giuseppe Campagna.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA