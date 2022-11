Proroga fino a giugno dei voli Dat per Lampedusa e Pantelleria

I collegamenti tra la Sicilia e le isole di Lampedusa e Pantelleria saranno garantiti dalla Dat Volidisicilia dal primo dicembre 2022 al 30 giugno 2023. I nuovi voli da Palermo, Trapani e Catania sono già in vendita sul sito di prenotazioni e tutti i canali distributivi.

«Siamo molto lieti - dice Luigi Vallero, direttore generale di Dat Volidisicilia, oggi a Palermo - di essere arrivati a questo punto e di poter fare un consuntivo più che positivo delle nostre attività in Italia. Questo risultato evidenzia il forte legame sviluppatosi in oltre 4 anni e mezzo tra la nostra compagnia aerea e il territorio, grazie a un’operatività affidabile, regolare e puntuale».

In accordo con la Figc (Federazione italiana gioco calcio) e l'Aia (Associazione arbitri) sono stati agevolati anche il trasporto degli sportivi residenti nelle isole, coinvolti in tornei e competizioni regionali.

«Siamo stati sponsor di innumerevoli eventi musicali e culturali in alcuni casi tristemente rievocativi che hanno caratterizzato i calendari estivi e non solo delle due isole - aggiunge Vallero - A sottolineare il forte legame con il territorio abbiamo apposto sui battezzato adornato i nostri aeromobili con gli stemmi delle isole di Lampedusa, Linosa e Pantelleria soprannominandoli con i nomi locali originali 'MpiLimpadusa , Linusa e Pantiddraria».

In questi quattro anni e mezzo sono stati trasportati quasi un milione di passeggeri, operando 26 mila voli con punte di 24 voli giornalieri e con una puntualità pari al 90 percento. Sono operativi in Sicilia da 2 a 4 aeromobili mod ATR 72 a 66 posti e tra diretti e indiretti più di 100 dipendenti.

«Le nuove tariffe proposte, - conclude Vallero - sono mediamente più basse del 30 percento circa rispetto a quelle precedentemente applicate malgrado la complessa congiuntura internazionale che ha visto il rincaro generale dei beni e in particolare per quanto ci riguarda del carburante e delle parti di ricambio».



