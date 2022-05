Pusher tradito dal sorpasso ai carabinieri: fermato, è stato trovato con 11 dosi di cocaina

Un pusher è stata tradito da un sorpasso ad alta velocità all’auto dei carabinieri. I militari del Nucleo Operativo e del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Acireale hanno arrestato un 38enne di Acireale per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

I carabinieri transitando in una via del quartiere Piazza Dante sono stati superati a velocità sostenuta da un’autovettura Citroen C3 alla cui guida hanno subito riconosciuto il 38enne, peraltro, già noto per pregresse vicende giudiziarie. Lo hanno così raggiunto e sottoposto pertanto ad un controllo chiedendo all’uomo se per caso detenesse sostanze stupefacenti e intendesse consegnarle “spontaneamente”. Il diniego dell’uomo, accompagnato da un certo nervosismo, ha comportato comunque per lui la perquisizione personale che ha consentito ai carabinieri di rinvenire sulla sua persona, all’interno del taschino anteriore dei pantaloni, 11 dosi di cocaina. Per l’uomo è stato disposto l’obbligo di dimora nel comune di residenza.

