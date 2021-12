Quasi 70 kg di marijuana nascosti in un garage pubblico: arrestato 46enne

Con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di quasi 70 kg di marijuana la polizia ha arrestato a Messina un uomo di 46 anni. Secondo gli investigatori, l’indagato nel garage del centro cittadino, di cui è gestore insieme al figlio, aveva sistemato l'ingente quantità di stupefacente già confezionato per il successivo smistamento in buste termosaldate suddivise in otto scatoloni di cartone e due trolley. L’arrestato è nella Casa Circondariale di «Messina Gazzi».

