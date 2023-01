Quasi un chilo di cocaina scovata a S. G. Galermo: controlli e un arresto

Oltre 912 grammi di cocaina e 52 di marijuana sono stati complessivamente sequestrati da agenti di polizia del commissariato Nesima di Catania durante un controllo antidroga in via Capo Passero, nel rione San Giovanni Galermo. La sostanza stupefacente è stata trovata, con l’ausilio dell’unità cinofila antidroga e del reparto Prevenzione crimine Sicilia orientale in spazi condominiali e sul suolo pubblico.

Nello stesso quartiere in via Capo Passero, nel corso delle operazioni di polizia, un soggetto pluripregiudicato sottoposto all’obbligo di presentazione al Commissariato di Librino, pochi minuti dopo aver firmato in quell'Ufficio, è stato arrestato per detenzione ai fini dello spaccio di sostanze stupefacenti tipo cocaina e crack, sorpreso con 71 involucri oltre il denaro derivante da detta attività illecita; il malfattore si è inoltre opposto fisicamente ai poliziotti e, per tale motivo, è stato indagato anche per resistenza a pubblico ufficiale.

Durante i controlli è stata anche sequestrata un’autocarrozzeria di circa 400 metri quadri, totalmente abusiva. Il titolare, percettore del reddito di cittadinanza, è stato indagato in stato di libertà per immissione nociva di fumi nell’atmosfera e truffa aggravata ai danni dello Stato per il conseguimento di erogazioni pubbliche.



