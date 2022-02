Raffadali, l'assassino del giovane ucciso in piazza è il padre poliziotto in servizio a Catania

Risvolto shock nell'omicidio di Raffadali, nell'Agrigentino. I carabinieri hanno già identificato e bloccato il presunto assassino di Vincenzo Gabriele Rampello, ucciso con diversi colpi di arma da fuoco in piazza Progresso, nel centro del paese, davanti alle telecamere di videosorveglianza installate dal Comune. L'omicida - secondo quanto appreso in ambienti investigativi - è il padre della vittima, Gaetano Rampello, 57 anni, un poliziotto in servizio presso la questura etnea, nel reparto Mobile. E’ stato catturato mentre stava per lasciare il paese prendendo un pullman di linea diretto a Catania.

L'uomo ha sparato nove colpi di pistola contro il figlio ventiquattrenne e poi si è dileguato. Come detto, però, è stato però fermato dai carabinieri della compagnia di Agrigento, coordinati dal maggiore Marco La Rovere e dal capitano Alberto Giordano, mentre saliva sull'autobus: aveva con se uno zainetto con diverse armi. Gaetano Rampello, assistente capo coordinatore della polizia di Stato in servizio al decimo reparto Mobile di Catania, era stato quasi subito notato dai carabinieri nelle vicinanze di una pensilina della stazione degli autobus dai carabinieri. Fermato e portato in caserma, dopo poche resistenze ha confessato il delitto. Per uccidere il figlio ha utilizzato la sua pistola d’ordinanza.

Il movente del delitto è ancora misterioso, ma secondo indiscrezioni le liti tra padre e figlio erano continue. Il giovane infatti, pur essendo figlio di un poliziotto, aveva dato diversi problemi collezionando alcune denunce per piccoli reati fino alla settimana scorsa quando aveva ricevuto anche una denuncia più grave per stalking. Sembra che il giovane avesse anche alcuni problemi psichici. Le liti con entrambi i genitori (che sono separati) erano all'ordine del giorno. Pare che questa mattina Vincenzo Rampello avesse chiamato il padre per chiedergli del denaro (anche le richieste di soldi erano assillanti), ma mentre si trovavano faccia a faccia in piazza Progresso sarebbe scoppiata l'ennesima lite tra i due al termine della quale Gaetano Rampello ha estratto la sua pistola d'ordinanza e sparato 9 colpi contro il figlio, uccidendolo.

