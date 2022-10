Ragusa, controlli in 5 ristoranti: trovati 14 lavoratori in nero (e due prendevano il "reddito")

I finanzieri del Gruppo di Ragusa hanno effettuato una serie di verifiche nella provincia iblea in diverse attività del settore della ristorazione. Sono stati scoperti 14 lavoratori “in nero” - di cui 2 risultati anche percettori di Reddito di Cittadinanza - e 2 lavoratori irregolari. Nei confronti dei 5 datori di lavoro sono state elevate sanzioni per oltre 40 mila euro, anche per l’ipotesi aggravata di impiego di lavoratori “in nero” percettori di Reddito di Cittadinanza. Per questi ultimi è scattata la segnalazione all’INPS per la revoca del beneficio e la restituzione, con effetto retroattivo, delle somme indebitamente percepite.

È stata inoltre proposta, nei confronti di 4 imprese, la sospensione dell’attività imprenditoriale all’Ispettorato del Lavoro di Ragusa, per il superamento della soglia del 10% di personale irregolare rispetto a quello presente sul luogo di lavoro.

