Ragusa, scooteristi senza casco vedono la polizia e fuggono: nell'inseguimento si schiantano contro la Volante

Due ragusani di 41 e 37 anni sono rimasti feriti questo pomeriggio in un incidente stradale che si è verificato a Ragusa, in via Ettore Fieramosca. Uno dei due che è grave dovrà essere trasferito all’ospedale Cannizzaro di Catania. I due, che viaggiavano in sella ad uno scooter, entrambi senza casco, alla vista di un’auto della Polizia hanno accelerato e sono fuggiti. Gli agenti hanno invertito la marcia e hanno iniziato l’inseguimento, riuscendo a raggiungerli e a superarli. I due fuggitivi sono finiti contro l’auto della Polizia cadendo.



