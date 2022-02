Belpasso, rissa a colpi di mattarello tra condomini per un secchio d'acqua: 5 arresti

Cinque persone, componenti di due nuclei familiari, sono finite agli arresti domiciliari a Belpasso (Catania) per aver partecipato ad una rissa tra condomini il 5 febbraio scorso per un secchio d’acqua svuotato sull'appartamento a piano di sotto. Tre di essi, tutte appartenenti ad uno stesso nucleo familiare - un uomo di 63 anni e due donne rispettivamente di 48 e 22 anni - sono stati arrestati dai carabinieri in esecuzione di una ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip, che ha disposto per loro il braccialetto elettronico.

Nell’immediatezza dei fatti, 6 giorni fa, dopo l’intervento dei carabinieri erano stati posti ai domiciliari un uomo di 39 anni e la sua vicina di 33 che aveva svuotato il secchio. In un primo momento il litigio tra i componenti dei due nuclei familiari sarebbe stato solo verbale ma, nonostante i tentativi di pacificazione da parte dei vicini di casa, i contendenti si sarebbero affrontati armati di oggetti come un manico di scopa ed un mattarello. La lite aveva provocato feriti tra i componenti di entrambe le fazioni. Un uomo aveva subito una ferita da taglio all’addome tanto da dover essere trasportato con l’elisoccorso nell’ospedale Cannizzaro di Catania.



