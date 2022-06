Rapimento Tremestieri Etneo, la mamma di Denise: «Liberate Elena. I bambini non si toccano!»

«Liberate Elena! Non fatele del male, lasciatela in qualche posto, anche vicino una chiesa, in modo che la sua famiglia possa riabbracciarla! I bambini non si toccano! Tornate indietro sui vostri passi, prima che sia troppo tardi. Abbiate un minimo di pietà per questa bambina». Così, sul proprio profilo Facebook, Piera Maggio, la madre di Denise Pipitone, la bimba di 4 anni scomparsa da Mazara del Vallo il primo settembre del 2004 e mai più ritrovata. Piera Maggio conosce bene l'angoscia che staranno provando i familiari della piccola Elena in questo momento.

