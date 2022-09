Rapina con frode ai danni di un'anziana: arrestata una 32enne

Una donna di 32 anni è finita agli arresti domiciliari per una violenta rapina in abitazione commessa ai danni di un’anziana vedova. I fatti risalgono al 9 agosto scorso, quando i carabinieri di Petrosino si sono recati presso la casa di una pensionata nel quartiere Strasatti, dove era stata segnalata una rapina. La donna, in stato di shock, presentava una grave ferita sull'arcata sopraciliare. Tranquillizzata e fatta medicare presso il locale pronto soccorso, i carabinieri sono riusciti a capire che, poco prima, una giovane, illudendo la vedova di poterla mettere in contatto con il figlio, recatosi ormai da anni all’estero e del quale la madre non aveva notizie, era riuscita a farsi aprire la porta di casa. Una volta nell’abitazione, la giovane avrebbe iniziato a frugare nei cassetti dei mobili in cerca di soldi e gioielli, chiedendo con insistenza alla proprietaria di darle tutti i contanti che aveva. L'anziana ha tentato di reagire ma, a questo punto, la rapinatrice le si è scagliata contro colpendola con calci e pugni, facendola rovinare a terra. Nella caduta, l’anziana ha sbattuto la testa ferendosi al volto e, probabilmente intimorita dall’accaduto, la rapinatrice si è dileguata facendo perdere le proprie tracce. Ma i carabinieri sono riusciti ad identificarla. Così l’indagata è stata raggiunta da un provvedimento del gip del Tribunale di Marsala.

