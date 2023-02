Rapina in banca a Cammarata: portati via 35mila euro

Quattro banditi, due dei quali a volto scoperto e apparentemente non armati, hanno messo a segno una rapina alla banca del "Credito cooperativo San Biagio Platani", di Largo dei Pini a Cammarata. Sono entrati nell’istituto di credito come normali clienti e subito dopo, minacciando gli impiegati, gli hanno imposto di consegnargli tutto il denaro in cassa, ovvero 35 mila euro. Preso il denaro, sono fuggiti a bordo di una utilitaria. Scattato l’allarme, nella zona si sono precipitati i carabinieri della Compagnia cittadina. Sono state avviate le ricerche in tutta la zona della montagna agrigentina e nei dintorni della statale 189 Agrigento-Palermo. Posti di blocco sono stati attivati lungo le strade principali per Agrigento e per Palermo. Secondo le prime indiscrezioni i militari dell’Arma avrebbero già acquisito i filmati degli impianti di videosorveglianza per provare a identificare i malviventi che probabilmente si sono nascosti nella zona.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA