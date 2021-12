Rapine in banca, così il covid ha (quasi) sconfitto i banditi: nel 2020 "colpi" in calo del 56%

Calo delle rapine a danno delle banche, ma con forti differenze sui territori. E’ quanto emerge da uno studio della Fabi di Palermo sulla scorta del rapporto Intersettoriale sulla Criminalità Predatoria 2021 dell’Ossif (il Centro di ricerca Abi sulla sicurezza anticrimine), I dati recentemente diffusi, relativi al 2020 e fortemente condizionati dalla pandemia e dai provvedimenti assunti per contenerla, evidenziano un calo dei colpi in banca pari al 56,3% (da 272 a 119) e del 91% dal 2011 al 2020 (da 1.400 rapine a 119) con un calo delle rapine più significativo rispetto alla diminuzione degli sportelli che, nel periodo analizzato è stato del 27%.

Pubblicità

«Ma non bisogna cantare vittoria in quanto sono numeri fortemente influenzati dalla pandemia e dai lockdown, con grosse differenze territoriali - afferma Gabriele Urzì Segretario Provinciale Fabi e Responsabile Salute e Sicurezza Fabi Palermo - e la Sicilia è tristemente al secondo posto per numero di rapine (18) dopo la Lombardia (21) e l’Isola è al primo posto se si considera il livello di rischio (rapine ogni cento sportelli) con un valore di 1,5 rapine ogni 100 sportelli. In particolare, per numero di eventi criminosi esaminando le province siciliane dopo Milano (12 colpi) e Bologna (11), troviamo al terzo posto Catania con 6 rapine e al sesto Palermo con 5».

Brutte notizie per Enna, Catania, Trapani e Palermo anche osservando l’indice di rischio (rapine ogni 100 sportelli): al primo posto troviamo Enna (3,9 rapine ogni 100 sportelli), seguita al terzo posto da Catania (2,5 colpi ogni 100 sportelli), al sesto posto Trapani (1,8 rapine ogni 100 sportelli) e al settimo Palermo (1,7 rapine ogni 100 sportelli). Inoltre, nel 2020, le rapine si sono concentrate prevalentemente nella giornata di venerdì (37% dei colpi) e un quinto delle rapine totali si è concentrato nella fascia oraria tra le 15 e le 16. Tenendo conto del numero di malviventi, il 43 % dei casi vede i rapinatori agire in coppia mentre nel 40% dei casi si è trattato di un rapinatore solitario.

Il 78% delle volte i malintenzionati hanno agito a volto coperto e quasi il 50% delle rapine non è durata più di tre minuti. Riguardo alle armi utilizzate il 51% delle volte sono state utilizzate armi da taglio, il 23 % armi da fuoco e il 22 % sono state utilizzate minacce verbali mentre i colpi falliti sono pari al 41,2%.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA