Rapine in centro a Palermo: cinque persone arrestate

I carabinieri del comando provinciale di Palermo hanno arrestato in due diverse operazioni cinque giovani accusati di rapina aggravata in concorso. I militari hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di tre di loro per un assalto a un supermercato di corso Calatafimi. Uno dei tre era già stato arrestato in flagranza di reato lo scorso anno, quanto era stato bloccato da un militare, intervenuto da solo e libero dal servizio e aveva consentito di recuperare la refurtiva. Le indagini hanno permesso di identificare i suoi complici che erano fuggiti a bordo di motocicli. In un secondo intervento i militari del nucleo radiomobile hanno arrestato in flagranza di reato due giovani che, col volto coperto, in via Roma hanno fermato un ventenne facendosi consegnare, minacciandolo con un coltello, il marsupio contenente del denaro e il telefono cellulare. Gli arrestati sono stati rintracciati subito dopo in centro. Parte della refurtiva è stata recuperata e restituita alla vittima. Gli arresti sono stati convalidati dal gip di Palermo.



