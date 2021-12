Ravanusa, funerale di Stato per le 9 vittime della strage

Sarà il piazzale antistante alla chiesa Madre, a valle di via Trilussa, a circa 100 metri dal luogo della tragedia, ad ospitare i funerali di Stato delle nove vittime (10 con Samuele che è rimasto nel grembo della mamma). I diversi sopralluoghi effettuati, durante la mattinata di oggi, hanno permesso di sciogliere i nodi e trovare il luogo ideale per ospitare la moltitudine di agrigentini che si riverseranno, preda della commozione, a Ravanusa (Ag). I funerali delle vittime della strage di via Trilussa verranno officiati, venerdì a partire dalle 16,30, in piazzale Primo Maggio.

