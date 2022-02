Ravanusa, il Comune pagherà i funerali delle vittime dell'esplosione dopo il "conto" presentato ai familiari

Si risove il problema delle spese dei funerali solenni delle vittime dell’esplosione di Ravanusa dell’11 dicembre scorso, costata la vita a nove persone, dieci con Samuele, il bimbo che sarebbe dovuto nascere qualche giorno dopo la tragedia. Il Comune ravanusano si farà carico delle spese dei funerali solenni delle vittime dell’esplosione dell’11 dicembre scorso, costata la vita a nove persone, dieci con Samuele, il bimbo che sarebbe dovuto nascere qualche giorno dopo la tragedia. L'Amministrazione, guidata dal sindaco Carmelo D’Angelo, ha impegnato la somma di 45mila euro sul bilancio comunale quale contributo ai familiari, che nei giorni scorsi si sono visti recapitare un conto di 10mila euro per le esequie. Una richiesta che il primo cittadino non esita a definire "inopportuna e deprecabile", oltre che "incresciosa e spiacevole".

Pubblicità

"L'Amministrazione comunale ha immediatamente attivato tutte le procedure per sostenere le famiglie delle vittime e la popolazione colpita dal tragico evento", sottolinea il primo cittadino, spiegando che nei giorni precedenti i funerali, erano state convocato le agenzie di onoranze funebri, incaricate dai familiari delle vittime, per garantire "l'organizzazione delle esequie e sostenere le spese necessarie".

"Le stesse agenzie funebri avevano declinato l’intervento del Comune e garantito, allo stesso tempo, che le spese per i funerali non sarebbero state gravate sui familiari delle vittime", spiega il sindaco che per "evitare che vengano perpetrate azioni di sciacallaggio sulle famiglie delle vittime e inutili ed estemporanee speculazioni", con delibera di giunta ha impegnato i fondi sul bilancio comunale.

Ieri la Regione ha ricordato di aver stanziato un milione di euro per Ravanusa annunciando che i fondi - utilizzabili anche per far fronte anche alle spese per il funerale.- saranno accreditati nei prossimi giorni

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA