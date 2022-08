Sono entrati di notte in un appartamento nel centro storico di Palermo, hanno forzato una finestra e hanno portato via tutto quello che potevano: chiavi dell’auto, carte di credito, con cui hanno fatto prelievi, oggetti preziosi, computer e cellulari. Le vittime pensano di essere state narcotizzate perché non si sono accorte di alcun movimento in casa e si sono risvegliate con la casa a soqquadro. Indaga la polizia.



