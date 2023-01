Regione, stop al bando da mezzo miliardo per la riscossione dei tributi nei Comuni

«Su segnalazione del presidente della Regione, Renato Schifani, abbiamo concordato e, già ieri, abbiamo dato mandato al dirigente dell’ufficio Cuc (Centrale unica di committenza) di sospendere la procedura di affidamento dell’accertamento e della riscossione tributi degli enti locali della Regione. La sospensione si rende necessaria, dopo aver preso atto anche di richieste parlamentari, per valutare attentamente ogni aspetto utile a verificare la linearità dell’iniziativa a garanzia dei principi di trasparenza e di libera concorrenza e, ove fosse necessario, a procedere all’annullamento della gara».

Lo ha detto l’assessore regionale all’Economia, Marco Falcone, a proposito del bando per i servizi relativi alla riscossione dei tributi da parte di Comuni ed enti locali della Regione, emanato nei mesi scorsi dall’Ufficio speciale - Centrale unica di committenza per l’acquisizione di beni e servizi dell’assessorato all’Economia. La sospensione in autotutela della gara da quasi mezzo miliardo di euro per la riscossione dei tributi nei Comuni era stata richiesta a Schifani dal presidente della commissione Antimafia regionale Antonello Cracolici.



