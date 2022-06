Rfi, chiuse alcune tratte per consentire lavori nei cantieri

Cantieri di Rete ferroviaria italiana, del gruppo Fs, al lavoro dal 12 giugno fra Bicocca e Lercara Diramazione (linea Catania-Palermo), fra Lentini Diramazione e Caltagirone (Catania-Caltagirone), fra Caltanissetta Centrale e Caltanissetta Xirbi e fra Cinisi e Castelvetrano (Palermo-Trapani, via Castelvetrano). Per garantire l’operatività dei cantieri, la circolazione ferroviaria sarà sospesa e i treni sostituiti con autobus. Rfi eseguirà sulla linea Catania-Palermo, fra Bicocca e Lercara Diramazione, interventi connessi al raddoppio dei binari e interventi strutturali nella galleria Magazzinazzo fino al 10 settembre. Sempre fino al 10 settembre previsti gli interventi di manutenzione straordinaria fra Lentini Diramazione e Caltagirone, gli interventi sulla stazione di Xirbi e di manutenzione straordinaria del viadotto Anas fra Caltanissetta Xirbi e Caltanissetta Centrale e gli interventi di manutenzione straordinaria lungo le gallerie fra Cinisi e Castelvetrano.

Nei fine settimana 18-20 giugno e 25-27 giugno prevista una interruzione dalle 23.10 del sabato alle 05.00 del lunedì fra Bicocca e Augusta, sulla Catania - Siracusa. Gli interventi previsti, di potenziamento e manutenzione dell’infrastruttura ferroviaria siciliana, rientrano in un quadro complessivo di investimenti che consentirà di creare le condizioni per conseguire gli obiettivi di miglioramento dei livelli qualitativi e quantitativi del servizio, come stabilito nell’ambito dell’Accordo Quadro per i servizi di trasporto pubblico locale sottoscritto tra Regione e Rfi lo scorso marzo.



