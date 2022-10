Rifiuti, stoccaggio abusivo a Palermo: cinque denunciati

I carabinieri, insieme al personale dell’Arpa, hanno scoperto e sequestrato a Palermo due aree di stoccaggio di rifiuti realizzate senza autorizzazione nel quartiere Borgo Nuovo. Cinque persone sono state denunciate. Le aree si trovano in via Badia e in via Castellana, vicino all’ex Centro sociale, dove in 15 metri quadrati dove erano accatastati rifiuti per lo più ferro, materiale elettrico, componenti di motori e batterie esauste. Denunciati un 35enne che avrebbe gestito l’area e un uomo di 52 anni per trasportato di materiale ferroso in assenza di autorizzazione.

Pubblicità

Tre uomini di 47, 50 e 59 anni sono stati denunciati per l'area di via Badia, anch’essa sequestrata insieme al materiale recuperato, 50 tonnellate (che avrebbe fruttato circa 75mila euro), affidato ad un deposito giudiziario. Durante i controlli è stata controllata un officina meccanica aperta senza autorizzazione. Un uomo di 63 anni è stati multato con 5 mila euro. Macchinari e locali sono stati sequestrati.



COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA