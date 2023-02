La chiusura dell'autostrada Catania-Siracusa non avrà luogo nelle giornate di giovedì 9 e venerdì 10, così come era stato annunciato dall'Anas. Il rinvio della chiusura è stato deciso in virtù dell'avviso di allerta rossa prevista per domani nella Sicilia orientale. La stessa società informa che le esercitazioni in corso sono posticipate a data da destinarsi.

