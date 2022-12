Il questore della provincia di Palermo, Leopoldo Laricchia, ha disposto, la sospensione della licenza per la discoteca «Mob» di Carini, per 30 giorni. Il provvedimento è stato emesso dopo la rissa, verificatasi nella notte tra il 23 ed il 24 dicembre scorso che ha visto coinvolte circa 50 persone durante la quale, sono stati esplosi alcuni colpi di arma da fuoco in direzione del soffitto senza ferire nessuno.



Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA