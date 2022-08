Un giovane è rimasto ferito in nottata a Messina durante una lite scoppiata in un locale, il M'Ama, sul lungomare nord della città. Il giovane, ricoverato in ospedale, presenta una ferita d’arma da taglio, ma le sue condizioni non sono gravi. Indagano i carabinieri.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA