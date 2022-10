Risveglio nel fango per le province di Trapani, Palermo e Agrigento: è il momento della conta dei danni

Nella notte il maltempo si è abbattuto ancora sulla Sicilia occidentale e le province di Trapani, Agrigento e Palermo si sono svegliate nel fango, con danni che ammontano già a diversi milioni di euro, fra strade devastate dalla furia dell’acqua, negozi, abitazioni e garage allagati. Allagato parte dell’ospedale «Abele Ajello» di Mazara del Vallo (Trapani) e la guardia medica a Baucina (Palermo), parzialmente chiusa per decisione dei vigili del fuoco.

Pubblicità

Dopo la bufera della prima serata di ieri la perturbazione si è spostata nel Termitano, dove una donna è rimasta intrappolata nel fango con la sua utilitaria fra i comuni di Caccamo e Cerda. La donna, intorno alle 4 di notte, stava percorrendo la provinciale che collega i due comuni quando ha sbagliato strada e ha imboccato una trazzera di campagna. E' stata ritrovata due ore dopo dai vigili del fuoco.

Sempre nella notte a Corleone i vigili del fuoco sono intervenuti per rimuovere due alberi caduti in strada per il forte vento. Sulla Palermo-Sciacca ci sono ancora alcune difficoltà per transitare e l’Anas sta lavorando per ripristinare la sede stradale, mentre non è stato ancora rimosso il pullman delle autolinee Gallo-Sais (partito da Ribera e diretto a Palermo) che si è ribaltato ieri sera a causa di una tromba d’aria tra il bivio Gulfa e Santa Margherita Belìce.

Il pullman - secondo la dinamica ricostruita dai carabinieri di Santa Margherita Belice, Sambuca di Sicilia e Montevago - era fermo nella piazzola di sosta lungo la statale 624, la Fondovalle che collega Sciacca a Palermo, all’altezza del chilometro 63,300 quando è stato investito dalla tromba d’aria e s'è ribaltato su un lato, finendo nella sottostante scarpata. A bordo c'erano 10 passeggeri e di questi, oltre all’autista, un sessantenne originario di Palermo, 5 sono rimasti feriti: una ventinovenne di Agrigento, una ventottenne di Palermo, una ventitreenne ucraina, una cinquantaseienne di Palermo e un ventunenne di Ribera. Con tre diverse ambulanze del 118 sono stati portati negli ospedali di Sciacca e Castelvetrano. Nessuno di loro ha subito gravi conseguenze.

Sospeso il servizio di trasporto per gli studenti oggi a Roccamena, centro in provincia di Palermo, dove la tromba d’aria e i violenti acquazzoni hanno provocato danni. I ragazzi di Bisacquino che frequentano le scuole nel loro paese e a Corleone oggi resteranno a casa per decisione del sindaco di Bisacquino Pippo Palmeri, che ha firmato un’ordinanza in tal senso.

Dopo i danni provocati ieri dal maltempo a Mazara del Vallo (Trapani), l’amministrazione comunale ha messo a disposizione una mail e numeri telefonici del comando di Polizia municipale cui rivolgersi per segnalare i danni: comandopoliziamunicipale@comune.mazaradelvallo.tp.it - Telefoni: 0923671 777/ 778 finale - Cellulare 3336192016.

«Eventi di questo tipo - dice il sindaco Salvatore Quinci - sono purtroppo ormai diffusi. e dopo aver generato allagamenti e danni a Trapani, Erice e Valderice adesso hanno colpito anche la zona di Mazara, Campobello e Castelvetrano. Il problema non sono i tombini, ma la condotta inadeguata a sopportare la quantità di acqua che cade così forte ed in gran quantità in così poco tempo».

«Fin dal primo pomeriggio - racconta il sindaco - abbiamo diffuso l’aggiornamento dell’allerta arancione pervenutaci dalla Protezione civile. Abbiamo allertato il servizio di reperibilità ma non è bastato. Anche se gli interventi hanno limitato ulteriori allagamenti e peggioramenti. Troppo forte la furia dell’acqua e troppo fragile il nostro sistema di condotta fognaria, Con il personale ed il dirigente del settore tecnico oltre ai primi interventi abbiamo effettuato una ricognizione nel territorio. Gli allagamenti sono ora rientrati e le strade ora tutte percorribili».

«Già nelle prossime ore - annuncia - chiederemo il riconoscimento dello stato di calamità per chiedere il ristoro economico dei danni pubblici e privati provocati dal maltempo».

A causa del maltempo, a Trapani è stata interrotta l'erogazione idrica. Stanotte le pompe sulla condotta di Bresciana sono entrate tecnicamente in «blocco» e si è interrotto il flusso di acqua verso l'acuqedotto cittadini. L'unico apporto d’acqua in città è giunto da Pozzo Madonna e Siciliacque. I tecnici sono giunti sul posto con non poche difficoltà, anche a causa degli allagamenti all’impianto, ed hanno riattivato entrambe le stazioni di «rilancio».

Il sindaco Giacomo Tranchida ha spiegato che la situazione nella zona tra Castelvetrano e Mazara è critica con arterie intransitabili, smottamenti e frane presso le strade che accedono proprio agli impianti e pertanto eventuali falle e/o interventi straordinari saranno condizionati alle realtà alluvionate dei luoghi. Seguiranno aggiornamenti sui tempi di ripristino dei quantitativi idrici necessari per l’ordinaria distribuzione cittadina ed alle frazioni, ivi compreso il Comune di Misiliscemi.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA