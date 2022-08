Roghi a Palermo: persone in fuga a Borgo Nuovo, tra loro anche le suore di San Francesco

Bruciano la provincia di Palermo e il capoluogo siciliano. Le fiamme sono divampate in zone vicine a delle abitazioni del quartiere Borgo Nuovo. Alcuni residenti hanno abbandonato le loro case per precauzione. Tra loro anche le suore minori di San Francesco che hanno una sede in via Bronte. Sono diversi gli incendi divampati in centri della provincia alimentati dal vento di scirocco.

Pubblicità

"E' un’ora che brucia la zona di Borgo Nuovo, ma ancora non abbiamo visto nessuno. La situazione è drammatica. Se non arrivano i canadair le fiamme arrivano nelle abitazioni. Sono anni che non assistiamo ad una situazione così grave. Vi prego intervenite fate qualcosa». I residenti nella zona di Borgo Nuovo a Palermo lanciano l’allarme chiedendo "interventi immediati. «Servono subito i mezzi aerei - affermano - sappiamo che ci sono altre situazioni pericolose oggi. Ma qui è davvero un dramma. Abbiamo visto tanti lasciare le case. Fate presto".

L’autostrada A19 è provvisoriamente chiusa al traffico, in direzione Catania, tra via Giafar e Villabate, per la presenza di un incendio ai margini della sede autostradale. In azione il personale di Anas.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA