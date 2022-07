Rogo doloso all'isola ecologica di Canicattì

Incendiata la stazione di conferimento rifiuti - estesa su circa 9 mila metri quadrati - di Foro Boario a Canicattì (Agrigento). Le fiamme, di matrice dolosa, hanno incenerito tutti i cumuli di plastica e vetro che erano stati già pressati ed erano pronti per il trasferimento verso la discarica. Il rogo si è esteso dalla parte retrostante fino a raggiungere i cassoni posti all’ingresso. Quattro le squadre dei vigili del fuoco che sono al lavoro e che sono già riuscite a circoscrivere il fronte. Adesso i pompieri stanno smassando per evitare che, complice il vento, l’inferno di fuoco e fumo possa tornare a riesplodere. Si è formata una vasta nube di fumo nero che, però, per fortuna, non ha raggiunto il centro abitato.

Sul posto, oltre ai pompieri, sono accorse tutte le pattuglie delle forze dell’ordine: polizia e carabinieri. Ma c'è anche il sindaco, Vincenzo Corbo: «Devo fare un vero e proprio applauso ai vigili del fuoco - ha detto - perché la situazione era molto critica. La nube nera che si era formata era veramente spaventosa, per fortuna si sta dileguando verso le campagne. L'allarme è rientrato, ma ci vorranno comunque ore per mettere tutto in piena sicurezza». Agli agenti del commissariato di Canicattì spetterà il compito di provare ad identificare i piromani.



