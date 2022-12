Rubano l'auto istituzionale del Comune di Santa Venerina: identificati grazie alle telecamere cittadine

L’autovettura istituzionale del Comune di Santa Venerina, una Giulietta Alfa Romeo, è stata rubata nella centralissima piazza Roma, nel cuore del centro storico del paese etneo. Ad accorgersi del furto della vettura, sabato mattina, è stato il sindaco Salvatore Greco che avrebbe dovuto utilizzare il mezzo comunale per un impegno pubblico. Dell’episodio è stato subito informato il comandante della polizia locale Rosalba Patanè e, contestualmente è stata sporta denuncia ai carabinieri della compagnia di Giarre. Grazie al prezioso aiuto delle telecamere cittadine che hanno ripreso in diversi punti i movimenti della vettura, la polizia locale è riuscita a ricostruire un preciso percorso.

L’auto, invero, sarebbe stata rubata da due soggetti, poi identificati (si tratta di due fratelli residenti a Macchia e Mascali) venerdì notte e, come hanno confermato le telecamere, anche di privati cittadini, l’autovettura ha raggiunto Mascali. A ritrovarla questa mattina, al termine delle indagini, sono stati i carabinieri della locale Stazione. L’autovettura comunale che riporta il logo dell’ente era stata parcheggiata in via Umberto. Identificati, come detto, anche gli autori, denunciati a piede libero per furto aggravato.

