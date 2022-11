Rubata due volte la 500 della fidanzata del centrocampista del Palermo Damiani

Rubata due volte l’auto, la Fiat 500, della fidanzata del centrocampista del Palermo Samuele Damiani. La giovane di Livorno, si è trasferita nel capoluogo siciliano per seguire il compagno ex Empoli, in rosanero. La denuncia sul suo profilo Instagram.

Pubblicità

«Il 6 ottobre mi era stata rubata la macchina sotto casa, fui contattata dai carabinieri di Palermo per il ritrovamento. Dopo 28 giorni in carrozzeria, la macchina mi è stata riconsegnata in quanto doveva essere riparata dai danni. Oggi, 8 novembre, sono scesa da casa e per la seconda volta la macchina mi è stata nuovamente portata via. È una Fiat 500 blu. Detto questo, non mi esprimo al riguardo perché non ho davvero parole».

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA