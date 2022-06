Salvini, a Palermo per il processo Open Arms, rivela: «Lo sconto sulla benzina verrà prorogato per tutta l'estate»

«Ieri mi hanno dato la conferma che lo sconto benzina verrà rinnovato per tutta l’estate». Lo ha detto Matteo Salvini in collegamento a Telelombardia questa mattina prima di entrare nell’aula bunker dell’Ucciardone, a Palermo, per l’udienza del processo Open Arms. «Ho chiesto a Franco di trovare le risorse e lui mi ha risposto che servono 4-5 miliardi. Allora io gli ho detto: troviamoli. Lo sconto precedente scade l’8 luglio ed entro giugno c'è impegno a rinnovare questo benedetto sconto».

Il senatore Matteo Salvini è arrivato questa mattina presto insieme con l'avvocato Giulia Bongiorno nell’aula bunker dell’Ucciardone, a Palermo, per l’udienza del processo Open Arms. Salvini è imputato di sequestro di persona e rifiuto di atti d’ufficio per avere impedito, quando era ministro dell’interno, lo sbarco dei migranti soccorsi dall’imbarcazione dell’ong spagnola ad agosto 2019.

«Conto di poter dimostrare che ho semplicemente fatto quello che era mio diritto fare senza mettere a rischio la salute di nessuno: una nave spagnola che non vuole andare in altri Paesi non si capisce perché deve arrivare in Italia. Se tutte le navi del mondo decidono di andare a Lampedusa è un problema», ha detto Salvini sempre in collegamento con Telelombardia.

«Ho sentito il sindaco di Lampedusa - aggiunge - l’isola ha un tetto per i migranti di 300 e ne ha invece 1500, immaginate per il turismo. Ieri sono sbarcati più di 1000 clandestini».

