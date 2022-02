Sciacca: sesso con la nipotina di 6 anni, arrestato nonno

«Ha compiuto atti sessuali con la nipote di sei anni e le ha mostrato materiale pornografico». E' con questa accusa che i carabinieri di Sciacca hanno arrestato - in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip del tribunale di Sciacca su richiesta della Procura - un uomo di 68 anni. I genitori, sotto choc, si sono rivolti a una psicologa per farle valutare la storia e poi, credendo alla versione della piccola, nell’autunno del 2021, hanno raccontato tutto ai magistrati della Procura di Sciacca. «La bimba davanti ai periti nominati dall’autorità giudiziaria ha ricostruito con lucidità i comportamenti del nonno, descrivendo fatti e particolari in maniera puntuale», secondo la ricostruzione degli investigatori.

