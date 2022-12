Un uomo di 46 anni, di Scicli, che si trovava in sella a una moto Ducati è morto in un incidente stradale oggi, intorno alle ore 15, in via Madame Curie a Cava d’Aliga frazione di Scicli. Il motociclista ha perso il controllo della moto, cadendo dopo aver sbattuto contro un palo della luce.

