Una persona è deceduta in un incidente stradale che ha coinvolto due veicoli all’altezza del chilometro 63 della Statale 117 bis, 'Centrale Sicula', in territorio di Mazzarino, in provincia di Caltanissetta. Sul posto è presente personale dell’Anas e delle forze dell’ordine



Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA