A Valderice, nel trapanese, nello scontro tra una motoape e un’autovettura è morto Antonino Franco di 72 anni. La motoape è andata distrutta. Per Franco non c'è stato nulla da fare. Sono intervenuti i sanitati del 118 che hanno constatato la morte del guidatore. Nel luogo dell’incidente ci sono anche i carabinieri e gli agenti della polizia municipale e i vigili del fuoco per bonificare l'asfalto dove si sono riversati carburante e olio.

