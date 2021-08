Cristopher Alessandro Parisi, 29 anni palermitano. è morto in un Incidente stradale a Terrasini (Pa). Il ragazzo, che era in moto, è deceduto nello scontro con un’auto nella galleria in direzione della Città del Mare. Sono intervenuti i sanitari del 118. I rilievi sono stati eseguiti dai carabinieri della compagnia di Carini.



Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA