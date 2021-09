Scontro tra un'auto e un furgone lungo la Pa-Ct: grave uno dei due feriti

Uno scontro si è verificato sull'autostrada Palermo-Catania all’altezza di Tremonzelli, in direzione del capoluogo siciliano, tra un’auto e un furgone, il cui autista ha avuto la peggio ed è stato trasportato in elisoccorso, in codice rosso, all’ospedale Civico di Palermo. Il conducente dell’altro mezzo è stato portato in ambulanza all’ospedale di Petralia Sottana.

Pubblicità

Per estrarre il guidatore del furgone dalle lamiere sono dovuti intervenire i vigili del fuoco. I rilievi sono eseguiti dalla polizia stradale. E’ intervenuto anche il personale dell’Anas. L’autostrada al momento momentaneamente chiusa tra lo svincolo Irosa e Tremonzelli. Un secondo incidente si è verificato sulla corsia opposta, nei pressi di Scillato, ma in questo caso le persone coinvolte hanno riportato solo lievi ferite.



COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA