Scoperto giro di spaccio a Mazara del Vallo: la droga chiamata con nomi in codice di pesce

Due piazze di spaccio sono state scoperte a Mazara del Vallo nell’ambito di un’indagine del comando provinciale della Guardia di finanza di Palermo. I finanziari hanno eseguito un’ordinanza cautelare emessa dal gip su richiesta della Dda nei confronti di 21 persone: a 13 indagati è stato disposto il divieto di dimora nelle province di Palermo, Trapani e Agrigento e ad altro otto l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

I reati ipotizzati a vario titolo sono associazione per delinquere finalizzata al traffico e spaccio di sostanze stupefacenti e autoriciclaggio. Le indagini dei finanzieri del nucleo di polizia economico-finanziaria di Palermo, secondo la Procura, hanno consentito di individuare due gruppi che avrebbero gestito due piazze di spaccio a Mazara del Vallo nel quartiere popolare di Mazara 2 e che, grazie una capillare rete di distribuzione, garantiva cessioni di crack, marijuana, hashish e cocaina.

Nella patria del mercato ittico siciliano le dosi di droga al telefono erano i «ricci», o i «pesci», o anche «magliette bianche o scure», in base alle diverse droghe da rifornire. Uno dei componenti dell’organizzazione avrebbe investito i proventi del traffico di stupefacenti per acquistare un motopeschereccio, che è stato sequestrato. Sette persone coinvolte nell’operazione percepire direttamente o tramite un familiare il Reddito di cittadinanza. Adesso per loro scatterà la comunicazione all’Inps per la sospensione del beneficio.

Il gip ha disposto il divieto di dimora nelle provincia di Trapani, Palermo e Agrigento a Salvatore Addolorato, 46 anni, di Mazara del Vallo (Tp), Francesco Addolorato, 22 anni, Mazara del Vallo (Tp), Gianluca Addolorato, 30 anni, di Mazara del Vallo (Tp), Francesca Nadia Barbera, 35 anni, Mazara del Vallo (Tp), Giuseppe Addolorato, 41 anni, Diego Addolorato, 43 anni, Mazara del Vallo (Tp), Cristian Vito Peraino, 34 anni, Marsala (Tp), Alessandro Accardi, 40 anni, Mazara del Vallo, (Tp), Michele Alfano, 52 anni, Palermo, Maria Rachele Addolorato, 47 anni, di Mazara del Vallo, Pietro Perniciaro, 48 anni, di Mazzara del Vallo, Clara Policardo, 71 anni, di Mazara del Vallo, Salvatore Addolorato, 27 anni di Mazara del Vallo. Obbligo di presentazione alla Pg: Mario Carmelo Addolorato, 23 anni di Mazara del Vallo, Alex Salerno, 22 anni, Mazara del Vallo (Tp), Pietro Cannavò , 39 anni, di Mazara del Vallo (Tp), Stefan Daniel Mihaescu, 27 anni, Mazara del Vallo (Tp), Roberto Culicchia, 42 anni, Mazara del Vallo (Tp), Giuseppe Perniciaro, 22 anni, Mazara del Vallo (Tp), Paola Perniciaro, 24 anni, di Mazara del Vallo, Francesca Pizzo, 24 anni, Mazara del Vallo.



